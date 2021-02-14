Пермскому заводу запретили использовать труд собственных рабочих

Нарушения на «УЗПМ» выявила инспекция по труду в Пермском крае Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми заводу запретили допускать к работе десятки сотрудников из-за нарушения проверки знаний охраны труда. Об этом сообщается на сайте Госинспекции труда в Пермском крае. Нарушения были выявлены на ООО «Уральский завод противогололедных материалов» («УЗПМ») в ходе внеплановой проверки.

«Выявлены нарушения в части прохождения работниками внеочередной проверки знаний требований охраны труда на предприятии, в связи с введением новых правил по охране труда. Меры по организации обучения работников руководителем предприятия не приняты. Обществу выдано предписание об отстранении от работы более 200 сотрудников ООО „УЗПМ“», — информирует на своем сайте трудинспекция.

Кроме того, ведомством решается вопрос о возбуждении административного производства по статье «нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ» (ч. 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ). Максимальный штраф для юридических лиц, предусмотренный данной статьей, составляет до 130 тысяч рублей.

Корреспондентом URA.RU направлены запросы в инспекцию по труду, а также «УЗПМ». На момент публикации материала ответы не поступили.