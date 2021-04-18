СМИ выяснили подробности ДТП с подростками в Новочеркасске

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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, дтп, тойота, авария, бампер
Авто управлял 14-летний подросток Фото:

Подростки, погибшие в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, праздновали день рождения одного из них. Вернувшись по домам после квеста, дети решили встретиться снова, и один из них украл у родителей ключи от машины.

«Дети изначально вернулись по домам, отметив день рождения друга. Вернувшись по домам, компания решила снова созвониться и поехать кататься на машине», — передает телеканал «Звезда». Известно, что ребенок управлял авто еще по пути с торжества и решил снова сесть за руль, украв родительские ключи.

Родители погибшего, по их словам, уже легли спать, из-за чего ребенок беспрепятственно взял ключи от машины. В телефоне одного из подростков обнаружили видео, которое он снял в ходе катания по городу. В машине у детей была громко включена музыка.

ДТП случилось в 4:30 утра 18 апреля. В автомобиле ехали шесть несовершеннолетних, водителю было 14 лет. Выжил только один ребенок, он находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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