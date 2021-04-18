СМИ выяснили подробности ДТП с подростками в Новочеркасске

Авто управлял 14-летний подросток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подростки, погибшие в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, праздновали день рождения одного из них. Вернувшись по домам после квеста, дети решили встретиться снова, и один из них украл у родителей ключи от машины.

«Дети изначально вернулись по домам, отметив день рождения друга. Вернувшись по домам, компания решила снова созвониться и поехать кататься на машине», — передает телеканал «Звезда». Известно, что ребенок управлял авто еще по пути с торжества и решил снова сесть за руль, украв родительские ключи.

Родители погибшего, по их словам, уже легли спать, из-за чего ребенок беспрепятственно взял ключи от машины. В телефоне одного из подростков обнаружили видео, которое он снял в ходе катания по городу. В машине у детей была громко включена музыка.

ДТП случилось в 4:30 утра 18 апреля. В автомобиле ехали шесть несовершеннолетних, водителю было 14 лет. Выжил только один ребенок, он находится в реанимации в состоянии средней тяжести.