Пятеро подростков погибли в ДТП в Ростовской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
ДТП в Новочеркасске устроил 14-летний подросток (архивное фото) Фото:

Несовершеннолетние подростки устроили ДТП в Новочеркасске (Ростовская область). Машиной управлял 14-летний мальчик. Он и четверо пассажиров погибли. Шестой сейчас находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В салоне машины находились шесть человек (четыре мальчика и две девочки). Выжил только один ребенок, который находился на заднем сидении. Сейчас он в реанимации в состоянии средней степени тяжести», — ссылается на данные ведомства telegram-канал НТВ.

По данным ТАСС, ДТП произошло в 4 часа 30 минут по Москве. Автомобиль Hyundai Accent врезался в дерево в районе дома №4 по Машиностроительному переулку. На месте аварии сейчас работает следственно-оперативная группа, причины аварии выясняются.

Ранее стало известно, что МВД намерено разрешить россиянам управлять автомобилем уже в 17 лет. Однако автоинспекторы посчитали, что это может привести к росту числа аварий на дорогах.

Hyundai Accent врезался в дерево районе дома №4 по Машиностроительному переулку
На месте аварии сейчас работает следственно-оперативная группа

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...