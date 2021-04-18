Пятеро подростков погибли в ДТП в Ростовской области

Несовершеннолетние подростки устроили ДТП в Новочеркасске (Ростовская область). Машиной управлял 14-летний мальчик. Он и четверо пассажиров погибли. Шестой сейчас находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В салоне машины находились шесть человек (четыре мальчика и две девочки). Выжил только один ребенок, который находился на заднем сидении. Сейчас он в реанимации в состоянии средней степени тяжести», — ссылается на данные ведомства telegram-канал НТВ.
По данным ТАСС, ДТП произошло в 4 часа 30 минут по Москве. Автомобиль Hyundai Accent врезался в дерево в районе дома №4 по Машиностроительному переулку. На месте аварии сейчас работает следственно-оперативная группа, причины аварии выясняются.
Ранее стало известно, что МВД намерено разрешить россиянам управлять автомобилем уже в 17 лет. Однако автоинспекторы посчитали, что это может привести к росту числа аварий на дорогах.
Подписывайтесь на URA.RU в