Представитель Путина: президента отговаривают от опасных хобби

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
У окружения Путина не получается убедить его не заниматься опасными увлечениями, рассказал Дмитрий Песков Фото:

Люди из окружения президента РФ Владимира Путина иногда пытаются отговорить его от опасных хобби, однако у них не получается. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Иногда пытаются отговорить. Но он последователен в своих вот этих хобби», — заявил Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин». При этом он не стал уточнять, о каких увлечениях идет речь.

Песков также рассказал о местах, в которых предпочитает проводить время Путин. По словам представителя Кремля, Путин больше всего любит Сибирь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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