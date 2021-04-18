Представитель Путина: президента отговаривают от опасных хобби

Люди из окружения президента РФ Владимира Путина иногда пытаются отговорить его от опасных хобби, однако у них не получается. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Иногда пытаются отговорить. Но он последователен в своих вот этих хобби», — заявил Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин». При этом он не стал уточнять, о каких увлечениях идет речь.
Песков также рассказал о местах, в которых предпочитает проводить время Путин. По словам представителя Кремля, Путин больше всего любит Сибирь.
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