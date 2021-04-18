В Кремле раскрыли, где любит отдыхать Путин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отпуск Владимира Путина в Тыве, шойгу сергей, путин владимир, отпуск, река, рыбалка
Президент любит отдохнуть в Сибири Фото:

Президент России Владимир Путин любит уединенный отдых в Сибири. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Бывает и на Дальнем Востоке, любит Сочи, любит Красную Поляну и Крым любит. В этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири», — рассказал Песков журналистам в эфире канала «Россия 1».

Ранее президент России Владимир Путин поехал на отдых в Сибирь вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Они катались на вездеходе, гуляли. Также Шойгу показал Путину свою мастерскую, где делает поделки из веток. Этот отдых в тайге вызвал бурную реакцию на Западе, пишет «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...