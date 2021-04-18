В Кремле раскрыли, где любит отдыхать Путин

Президент любит отдохнуть в Сибири Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин любит уединенный отдых в Сибири. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Бывает и на Дальнем Востоке, любит Сочи, любит Красную Поляну и Крым любит. В этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири», — рассказал Песков журналистам в эфире канала «Россия 1».

Ранее президент России Владимир Путин поехал на отдых в Сибирь вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Они катались на вездеходе, гуляли. Также Шойгу показал Путину свою мастерскую, где делает поделки из веток. Этот отдых в тайге вызвал бурную реакцию на Западе, пишет « Царьград ».