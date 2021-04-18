Мясников пожелал человечеству новую смертоносную эпидемию

Люди неверно восприняли пандемию коронавируса, поэтому им нужна еще более опасная эпидемия для «прочищения мозгов». Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Может, людям и правда для прочищения мозгов нужна эпидемия почище коронавируса?! Учитесь объединяться хотя бы и перед лицом беды! Посмотрит природа (бог, папа-мама) и пошлет для вразумления что-то со смертностью уже не в полтора процента, а раз так в 20 посильнее!» — написал он в своем telegram-канале.
По его мнению, человечество размножилось «сверх всякой меры», разрушило и «загадило» все, что смогло. Именно так в наказание от природы мир получил пандемию, считает доктор.
Ранее Мясников также рассказал, что стоит есть людям, переболевшим коронавирусом. По его мнению, главным будет потребление продуктов, богатых жирными кислотами, например, дикой рыбы.
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