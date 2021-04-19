Дмитрию Махонину не понравилось, как работают его подчиненные Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края отругал собственную пресс-службу, обвинив ее в непрофессионализме. Глава региона высказал недовольство подчиненными в ходе заседания правительства края, работу которого освещали местные телеканалы.

В какой-то момент Махонину пришлось прервать доклад министра промышленности и торговли края Алексея Чибисова, который рассказывал о том, как прошел Пермский инженерно-промышленный форум (15-17 апреля).

«Я не понимаю, по какому принципу вы занимаетесь трансляцией нашего совещания. Кто распорядился убрать [теле]камеры [из зала заседания правительства] сейчас? Вы непрофессионалы полностью», — сказал губернатор, обратившись к своей пресс-службе. Получить оперативный комментарий пресс-службы губернатора URA.RU не удалось.

После сделанного в адрес коллег замечания Махонин продолжил заседание. Ранее глава Пермского края высказывал недовольство работой собственной администрации. Он также заявлял о том, что намерен усилить ее новыми людьми.