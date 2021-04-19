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Пермский губернатор Махонин отругал собственную пресс-службу. Видео

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, махонин дмитрий
Дмитрию Махонину не понравилось, как работают его подчиненные Фото:

Губернатор Пермского края отругал собственную пресс-службу, обвинив ее в непрофессионализме. Глава региона высказал недовольство подчиненными в ходе заседания правительства края, работу которого освещали местные телеканалы.

В какой-то момент Махонину пришлось прервать доклад министра промышленности и торговли края Алексея Чибисова, который рассказывал о том, как прошел Пермский инженерно-промышленный форум (15-17 апреля).

«Я не понимаю, по какому принципу вы занимаетесь трансляцией нашего совещания. Кто распорядился убрать [теле]камеры [из зала заседания правительства] сейчас? Вы непрофессионалы полностью», — сказал губернатор, обратившись к своей пресс-службе. Получить оперативный комментарий пресс-службы губернатора URA.RU не удалось.

После сделанного в адрес коллег замечания Махонин продолжил заседание. Ранее глава Пермского края высказывал недовольство работой собственной администрации. Он также заявлял о том, что намерен усилить ее новыми людьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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