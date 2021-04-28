28 апреля 2021
27 апреля 2021

Директор пермской школы, где травили ученика, идет на выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Пермской городской Думы и сотрудники Администрации города. Пермь, горбунова ирина
Ирина Горбунова возглавляет пермский лицей и является действующим депутатом гордумы Перми Фото:
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Директор лицея №9 в Перми, действующий депутат гордумы Ирина Горбунова зарегистрировалась на праймериз «Единой России». Они планирует участвовать в выборах в законодательное собрание края. Горбунова выдвинула свою кандидатуру по одномандатному округу №9 (Пермь). Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии в своем telegram-канале.

«Ирина Горбунова — участник предварительного голосования „Единой России“ по одномандатному избирательному округу № 9 по выборам в законодательное собрание Пермского края», — сообщает пресс-служба. Сейчас депутатом краевого парламента, избранным по данному округу, является Александр Бойченко. Он также зарегистрировался на участие в праймериз по одномандатному округу № 9.

Горбунова была избрана депутатом Пермской городской думы шестого созыва по одномандатному округу №13 в 2016 году. Она также является руководителем МАОУ «Лицей «Дельта» (лицей №9). URA.RU рассказывало о травле ученика школы, родители которого обвинили учебное заведение в поборах. После этого глава департамента образования Перми заявила, что намерена уволить директора лицея. Сама Горбунова опровергала обвинение родителей учащегося.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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