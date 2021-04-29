29 апреля 2021

Пермь встала в 10-балльных пробках. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусный вокзал и виды города. Курган, автомобильная пробка, лето, затор на дороге, трафик, мост бурова-петрова
Движение в городе остановилось Фото:

Движение в Перми практически парализовано. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает затруднения на дорогах города в максимальные 10 баллов.

По информации сервиса, пробки образовались на улице Попова, которая частично перекрыта из-за ремонта, и примыкающих к ней улицам. Осложнено движение и на шоссе Космонавтов, улицах Пушкина, Столбовой, Карпинского, Стахановской, Бершетском переулке, ряде других.

Кроме того, сразу на трех кольцевых развязках — Стахановском, в районе сквера Дзержинского, и у автовокзала — произошли ДТП. Движение на данных участках также затруднено.

В Перми 10-балльные пробки
Фото:

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...