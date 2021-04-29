Движение в городе остановилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение в Перми практически парализовано. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает затруднения на дорогах города в максимальные 10 баллов.

По информации сервиса, пробки образовались на улице Попова, которая частично перекрыта из-за ремонта, и примыкающих к ней улицам. Осложнено движение и на шоссе Космонавтов, улицах Пушкина, Столбовой, Карпинского, Стахановской, Бершетском переулке, ряде других.

Кроме того, сразу на трех кольцевых развязках — Стахановском, в районе сквера Дзержинского, и у автовокзала — произошли ДТП. Движение на данных участках также затруднено.