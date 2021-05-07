Стоимость частных домов в ЯНАО бьет рекорды

В среднем по России стоимость частных домов за год выросла на 4% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В десятку регионов с самыми дорогими частными домами вошел ЯНАО. Об этом сообщают аналитики сайта о недвижимости «Мир квартир». Эксперты отмечают, что до весны прошлого года цены на дома снижались, но пандемия внесла свои коррективы.

«За год, с мая 2020 года, цены на индивидуальные дома выросли в 49 регионах, прежде всего на Дальнем Востоке, в Сибири и на Русском Севере: Сахалинская область прибавила 36,8%, Магаданская область — 34,6%, Ямало-Ненецкий АО — 33,5%», — говорится на сайте «Мир квартир». Гендиректор портала Павел Луценко отмечает, что цены на дома стремительно выросли. «Мы фиксируем повышение спроса на эту недвижимость в целом по стране на 11% за год, и в то же время падение предложения на 15,5%. Несомненно, в этом главную роль сыграла пандемия и ее последствия», — комментирует руководитель.

Рейтинг регионов возглавила Москва, Московская область и Санкт-Петербург, средняя цена на дома в которых составляет от 17 до 19 млн рублей. Далее, с незначительной разницей, идут Севастополь, Сахалинская и Крымская области 9 млн рублей. ЯНАО занял 9 место в списке, обогнав Ленинградскую область, но уступив Калининградской области и Краснодарскому краю. Средняя стоимость частного дома на Ямале составляет около 8 млн рублей.

Последнее, 84 место, в списке заняла Курганская область, в которой оказались самые дешевые дома. В среднем, в Кургане можно купить дом за 1,5 млн рублей. Цены на данную недвижимость в этой области упали с начала года на 8,2%.