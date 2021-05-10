Ветврачи объяснили, когда нужно ставить прививки питомцам

Ветеринары настояли на ежегодной вакцинации животным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вакцинировать домашних животных необходимо каждый год, начиная с двухмесячного возраста. Об этом рассказали в беседе с URA.RU ветеринары.

«Мы рекомендуем вакцинировать буквально с двухмесячного возраста всех животных независимо какого они содержания», — заявил руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня», челябинский ветеринар Карен Даллакян. Он подчеркнул, что это касается и кошек, которые не гуляют на улице, поскольку многие вирусы переносятся воздушно-капельным путем. Также инфекцию можно занести домой на вещах и обуви. Собеседник агентства сообщил, что на российском рынке нет качественных вакцин для кошек и собак и специалисты предпочитают использовать европейские препараты.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков отметил, что вакцинировать животное необходимо ежегодно, хоть и на упаковках сообщают, что прививки хватает на несколько лет. «Из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки приходится выдерживать достаточно строгий план вакцинации», — сказал ветеринар. Он отметил, что на улицах выживают только те животные, которые прошли серьез жесткий естественный отбор.