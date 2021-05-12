Жириновский уличил Медведева в лицемерии из-за Лужкова

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Владимир Жириновский вспомнил про отставку Юрия Лужкова с поста мэра Москвы Фото:

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился предложением депутатов Госдумы, в том числе возглавляемой бывшим президентом РФ Дмитрием Медведевым «Единой России», назвать улицу в Москву именем бывшего мэра Юрия Лужкова. По мнению депутата, экс-градоначальник должен был сидеть в тюрьме.

«Лужков в тюрьме должен был сидеть! Всю Москву превратил в Черкизон (Черкизовский рынок — прим. URA.RU)! А вы его именем улицу в Москве назвать хотите?!» — пишет Жириновский в своем telegram-канале.

Жириновский напомнил, что Медведев отправил Лужкова в отставку в связи с утратой доверия. «Это самая жесткая форма увольнения», — добавил он. Политик возмутился, что через 10 лет после отставки 30 депутатов Госдумы от партий КПРФ, «Справедливая Россия», а также от «Единой России», которую возглавляет Медведев, просят назвать именем Лужкова одну из улиц.

Ранее депутаты Госдумы попросили мэра Москвы Сергея Собянина назвать в честь Лужкова улицу в столице. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал бывшего мэра противоречивой фигурой, но вспомнил про его заслуги, сообщает сайт MK.Ru. Первый заммэра Москвы Лужкова Владимир Ресин поддержал инициативу и назвал своего бывшего руководителя «глыбой», передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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