В ХМАО сорван план по капремонту жилых домов

В 108 многоквартирных домах не смогли провести капитальный ремонт в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО по итогам 2020 года капитальный ремонт не смогли провести в 108 многоквартирных домах из-за пандемии. Всего в план были включены 745 объектов. Об этом на пресс-конференции сообщил врио генерального директора Югорского фонда капитального ремонта Андрей Бойко, передает корреспондент URA.RU.

«Не удалось выполнить капитальный ремонт в 108 многоквартирных домах. Это, конечно, обусловлено тем, что 2020 год был пандемийный. Были недопуски в жилые помещения, приостановка выполнения работ», — сообщил Бойко, отметив, что при этом уровень проведенных работ в регионе почти на 15% выше показателя в целом по стране.

По итогам I квартала 2021 года, по словам врио гендиректора фонда, капремонт провели в 86 домах, а в целом планируется выполнить работы на 740 объектах. Общая стоимость оценивается почти в 7 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске разразился скандал из-за работ по капремонту дома. Жителей возмутила расцветка здания. В дело пришлось вмешаться главе города, который поручил остановить работы.