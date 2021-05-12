Стариков из дома инвалидов Челябинска кормили некачественной едой

В крупе оказалось слишком много шелухи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В крупах, из которых готовили каши для стариков из Челябинского дома-интерната №1 для престарелых и инвалидов, обнаружили много шелухи. Производителей и поставщика некачественных продуктов питания привлекут к ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

«В ходе плановой выездной проверки госучреждения выборочно был произведен отбор проб круп для проверки качества и безопасности. Лабораторные исследования показали, что крупа ячменная ячневая и крупа кукурузная шлифованная не соответствует требованиям ГОСТ по содержанию мучки», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Крупа не соответствует ГОСТам, но пригодна в пищу, поэтому нам не выдали акты на возврат продукции, — рассказала URA.RU директор дома-интерната. — Продавали нам ее под видом ГОСТовской, сейчас мы будем разбираться с поставщиком. Визуально отличий не видно, некачественный продукт выявила только проверка».

В интернате добавили, что крупы осталось немного, и из нее будут продолжать готовить каши с более тщательной промывкой. В надзорном ведомстве заявили, что поставщика и производителей некачественной продукции привлекут к ответственности.