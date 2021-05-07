Команда Навального уехала из России

Команда Навального продолжит создавать контент для его youtube-каналов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Несколько представителей команды Фонда по борьбе с коррупцией (признан в РФ иноагентом), основателем которого является блогер Алексей Навальный, переехали в Грузию, где затем планируют сделать студию «Навальный LIVE». Об этом сообщил источник, знакомый с переездом.

«Есть факт наличия сотрудников ФБК в Грузии, это факт внутри организации не скрывается, все всё прекрасно знают. Также они [ФБК] планируют делать студию, весь „Навальный LIVE“ в Тбилиси или окрестностях, туда переправляют технику из московской студии „Навальный LIVE“, чтобы там организовывать эфиры», — сообщил источник РБК.

По данным собеседника, сейчас там находится не менее десяти сотрудников, которые сообща пришли к решению о переезде. «Насколько это временное решение, сказать не могу, но, раз туда перевезли большую часть техники, видимо, речь идет о сроке продолжительном. Решение было коллективным», — уточнил источник.

Ранее в Мосгорсуде прошло заседание по признанию штабов Навального, ФБК, ФЗПГ (признаны иноагентами), экстремистскими организациями. По мнению прокуратуры Москвы, организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, чтобы изменить основы конституционного строя. Как сообщил бывший координатор саратовского штаба Навального Михаил Мурыгин, деятельность региональных штабов Навального давно развалилась, и в ближайшее время может произойти отток сотрудников, пишет RT. В итоге суд ограничил работу организации. Теперь им временно запрещается взаимодействовать со СМИ, а также организовывать публичные мероприятия, использовать банки, а также участвовать в выборах.