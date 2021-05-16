Челябинский суд принял решение по делу экс-кандидата в президенты

Процедуру банкротства фирмы Андрея Яцуна пытались начать еще в марте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области приостановил рассмотрение иска фирмы «Теплосервис» о банкротстве инвестиционной компании (ИК) «Доступное жилье», следует из базы судебных дел. Управляет работой ИК известный застройщик Андрей Яцун, выдвигавшийся в 2018 году на выборы президента РФ.

«Оставить заявление без движения. Предложить заявителю в срок не позднее 14 июня 2021 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из текста, заявитель не предоставил ряд необходимых для начала процесса документов. В частности, суд не получил подтверждения об уведомлении должника о претензиях к нему.

Получить комментарий в ООО «Теплосервис» на момент подготовки новости не удалось. Яцун на звонок URA.RU не ответил.

Ранее на своей странице в Facebook Яцун связал происходящее с увеличением Центробанком в 2014 году ставки рефинансирования с 9% до 18% и оттоком денег инвесторов из строительной отрасли. «Многие строительные фирмы просто „просели“. Наша компания не была исключением. Разнообразные юристы, специализировавшиеся на претензиях к застройщикам, получили огромное поле деятельности — штамповали такие претензии просто пачками, — писал застройщик. — С теми, кто выставляет некие необъективные и подчас надуманные штрафы, будем разбираться и добиваться справедливого решения в Арбитраже».

В 2016 году «Теплосервис» отсудил у ИК «Доступное жилье» 2,6 млн рублей, но денег так и не получил. Всего, согласно базе данных судебных приставов, различные фирмы и госорганы взыскивают с фирмы Яцуна свыше 11 млн рублей. Помимо предпринимательской деятельности, застройщик занимался политикой. Он руководил региональным отделением партии «Родина», а в декабре 2017 года заявил о выдвижении в президенты РФ на мартовских выборах 2018 года.