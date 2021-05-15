15 мая 2021
14 мая 2021

Свердловский поселок целиком остался без воды в аномальную жару

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, колонка с водой, ведро с водой, вода, колонка водоразборная
Около 500 жителей остались без холодной и горячей воды Фото:

Поселок Красноармейский под Асбестом (Свердловская область) остался без воды в аномальную жару. Об этом заявил URA.RU кандидат в депутаты Заксобрания Свердловской области Ефим Власов.

«Весь день у них нет никакой воды: ни горячей, ни холодной. Между тем, в Свердловскую область пришел антициклон, жара бьет рекорды. Сегодня температура кое-где достигала +35 градусов», — сообщает Власов. По его словам, без воды остались около 500 человек.

Власов сообщил, что жители не раз обращались в администрацию Асбестовского городского округа, однако никакой реакции на это не последовало. URA.RU также отправило запрос в мэрию. Ответ на него к моменту подготовки публикации не поступил.

В последние дни в Свердловской области устоялась аномальная для середины мая летняя погода. В течение ближайшей недели 30-градусная жара в регионе сохранится.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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