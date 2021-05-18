Таджикистан запретил полеты двум российским авиакомпаниям

В Таджикистане заявили, что S7 и «Северный ветер» завышают цены на билеты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Таджикское агентство гражданской авиации запретило полеты российским авиакомпаниями S7 и «Северный ветер». В ведомстве уточнили, что перевозчики повысили тарифы на авиабилеты, чем нарушили ранее заключенное соглашение.

«Мы предупреждали, что отменим рейсы, если цены не понизят. Они подписали протокол, но так и не выполнили условия. Наши действия направлены исключительно на защиту интересов людей», — объяснил глава агентства Икром Субхонзода изданию Sputnik Таджикистан.

Ранее Таджикистан заключил соглашение о стоимости билетов с четырьмя российскими авиакомпаниями — Utair, «Уральские авиалинии», S7 и «Северный ветер». Стороны согласились, что цена билета из Душанбе и Ходжент в РФ не должна превышать 8 500 сомони (около 54 926 рублей). Однако теперь пассажиры жалуются, что билеты подорожали до 15 тысяч сомони.

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном было приостановлено в 2020 году из-за пандемии. 1 апреля РФ возобновила перелеты в республику и обратно, напоминает RT.