СК проверяет подрядчика главного оборонного завода Пермского края

Подрядчик мог участвовать в коммерческом подкупе руководства соликамского порохового завода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю расследуют уголовное дело в отношении Евгения Тарасова, руководителя АО «Перспектива». Он мог участвовать в коммерческом подкупе руководства соликамского порохового завода «Урал».

«Одни собеседники говорят, что в отношении него было возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ), другие утверждают, что речь идет о совершении покушения на это преступление», — передает « Коммерсант ».

Отмечается, что дочерняя компания Тарасова ООО «НПК „ТИМ“» в 2019 году проводила монтаж оборудования на соликамском заводе, однако работы не были окончены вовремя. Во избежание штрафных санкции Тарасов через посредника Владимира Мищенко предложил пороховому заводу деньги за подписание актов выполненных работ. Представители «Урала» сообщили о незаконном предложении правоохранителям.

В итоге Мищенко задержали при передаче 3,55 млн рублей. На него завели дело по ч. 3 ст. 204.1 УК РФ «Посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере». Через несколько дней фигурантом дела стал и Тарасов. Он был задержан в порядке ст. 91 УПК, суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов рублей.