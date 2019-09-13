Губернатор Текслер приедет в клуб челябинских олигархов

До сегодняшнего дня Алексей Текслер встречался с членами СПП в более «производственной» обстановке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 сентября примет участие в отчетно-выборной конференции региональной организации Союза промышленников и предпринимателей (СПП). Об этом сообщили «URA.RU» в правительстве области.

Для Текслера это будет вторая встреча в «клубе олигархов», как неофициально называют СПП. До победы на прошедших 8 сентября выборов он встречался с главными фигурами экономики Южного Урала в мае, на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ). Тогда впервые были озвучены главные тезисы социально-экономической политики нового главы региона.

Также на конференции заслушают отчет о деятельности союза в 2015—2019 годах и проведут перевыборы управляющих органов, добавили «URA.RU» в пресс-службе СПП. На данный момент союзом руководит глава совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников — с высокой степенью вероятности он сохранит этот пост. Вице-президентами СПП являются председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров, предприниматели Марк Лейвиков и Семен Мительман.

Мероприятие пройдет в парк-отеле «Березка», принадлежащем бизнесмену Борису Видгофу и расположенном на берегу озера Смолино. В отеле, в котором соберется бизнес-элита Южного Урала, планировалось разместить одного из лидеров стран ШОС и БРИКС во время саммитов, намеченных на лето 2020 года.