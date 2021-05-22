В Беларуси заблокировали бывшее СМИ Юрия Дудя

Журналист Юрий Дудь был совладельцем портала Spots.ru, который заблокировали в Беларуси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Спортивный российский интернет-портал Spots.ru заблокировали в Белоруссии. Ранее совладельцем издания был журналист Юрий Дудь.

«Сайт [Spots.ru] либо не открывается, либо выдается сообщение о блокировке мининформом республики», — передает радиостанция «Говорит Москва». Уточняется, что портал работает у некоторых белорусских мобильных операторов.

В 2020 году на фоне протестов в Белоруссии после президентских выборов сооснователь Spots.ru Дмитрий Навоша создал Фонд солидарности. Организация помогала белорусам, которые потеряли работу из-за участия в митингах. Также фонд помогал силовикам, отказавшимся выполнять приказы о жестких разгонах уличных акций. Кроме этого, Навоша выступал с критикой в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишут «Дни.ру». В то же время появились первые проблемы с доступом к Spots.ru в республике.

С 2011 года главным редактором Spots.ru был журналист Юрий Дудь, с сентября 2018 года он сменил должность на заместителя генерального директора. Также Дудь являлся совладельцем издания, но в феврале 2021 года продал свою долю инвестиционному фонду основателя Faberlic Алексея Нечаева. Политолог Илья Гращенков поделился с URA.RU, что Дудя могут привлечь как кандидата на президентских выборах в РФ в 2024 году.