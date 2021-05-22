Константин Затулин выступил за возврат смертной казни в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, член партии «Единая Россия» Константин Затулин заявил о необходимости возврата смертной казни для массовых убийц в России. По его словам, эту идею должны поддержать все адекватные россияне.

«Эту идею разделяет большинство нормальных людей в России, здравых людей. У меня нет жажды казней, как таковых. Я просто понимаю, что в определённой ситуации дезертиров расстреливают, например, во время боевых действий на войне. Мы на войне. На войне как на войне», — заявил Затулин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». Депутат ГД также отметил, что причина появления массовых убийц в обществе кроется в недостатке воспитания и интернете.

Также Затулин заявил, что страх смерти мог бы остановить напавшего на казанскую гимназию №175 11 мая. «Мы видим, что казанский убийца совсем не хотел умирать, он поднял руки и сдался. Наверное, если бы неотвратимо было его наказание — смертная казнь, может быть, он не пошёл бы на это злодейство», — подытожил он.

Утром 11 мая в казанской школе № 175 Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение. В результате нападения пострадали более 30 человек, 11 из них погибли, сообщает RT. Массовое убийство задержанный планировал давно и публиковал посты на эту тему в своих блогах в Instagram и Telegram, передает «Национальная служба новостей».