Преподавателей пермского вуза лишат денег за научные публикации

Преподаватели ПНИПУ не получат стимулирующие выплаты за публикации в определенных изданиях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермский политехнический университет (ПНИПУ) опубликовал перечень научных изданий, за публикации в которых преподавателям вуза не будут платить деньги. Распоряжение ректора ПНИПУ Анатолия Ташкинова появилось на сайте вуза.

«Установить список изданий, публикации в которых не учитываются при назначении стимулирующих выплат за интенсивность труда, связанную с подготовкой и написанием особо значимых работ, опубликованных в рейтинговых периодических изданиях», — написано в документе. В перечне значатся 90 зарубежных наименований журналов из Индии, Аргентины, Канады и других стран.

Среди российских изданий значатся такие как «В мире научных открытий», «Научное образование», «Успехи современной науки» и другие — всего 16 наименований журналов. Еще одно распоряжение ректора ПНИПУ поясняет, за какие публикации штатные и внештатные сотрудники вуза получат стимулирующие выплаты.

Так, максимальные выплаты за публикации составят 65 тысяч рублей. При этом cтатьи должны входить в систему цитирования Web of science core collection (платформа для поиска научных материалов из разнообразных областей наук более чем за 100 лет). Для расчета выплат за особо значимые статьи преподавателей будут применяться понижающие и повышающие коэффициенты.