24 мая 2021
23 мая 2021

Пермская команда привезла с Дельфийских игр 19 золотых медалей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие культурного проекта
В Пермском крае впервые прошли Дельфийские игры (фото — архив) Фото:

Пермская команда победила на ХХ Дельфийских играх, сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. В юбилейных играх приняли участие 1947 человек из 65 регионов России.

«Первое место заняла команда Пермского края. На втором оказалась Новосибирская область, а тройку лидеров замкнула сборная Московской области. Всего в копилке участников из Прикамья — 71 награда: 19 золотых, 15 серебряных, 6 бронзовых медалей и 31 диплом лауреатов», — сообщает правительственный сайт.

Юбилейные Дельфийские игры впервые проходили в Пермском крае. Среди участников разыграли 50 комплектов наград в 28 номинациях. Конкурсанты демонстрировали свое мастерство в области фотографии, тележурналистики, циркового искусства, дизайна одежды и академического пения.

«В течение нескольких дней в Перми царил настоящий праздник творчества и дарований. Мы доказали, что Пермский край может достойно организовывать такие масштабные мероприятия, поэтому очень надеемся, что сможем претендовать и на проведение других культурных и спортивных событий», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

URA.RU рассказывало, что Дельфийские игры пройдут в Прикамье с 21 по 26 мая. В рамках игр на территории Кудымкара было запланировано проведение Финно-угорского Дельфийского кубка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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