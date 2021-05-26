Пойман подозреваемый в убийстве в центре Перми

48-летний житель Перми задержан по подозрению в убийстве на центральном рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми сотрудниками следственного комитета задержан ранее судимый 48-летний житель Перми. Его подозревают в убийстве 62-летнего пермяка на центральном рынке 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что в дневное время 26 мая 2021 года подозреваемый на территории центрального рынка в ходе ссоры нанес потерпевшему удар ножом в грудную клетку», — сообщает сайт СУ СКР по Пермскому краю. Подозреваемого в совершении преступления задержали.

Конфликт между мужчинами произошел днем 26 мая. Убийца нанес жертве несколько ударов ножом. Потерпевшему вызвали скорую помощь, но он скончался в больнице. СК продолжает расследование с целью сбора доказательств вины.