26 мая 2021

Пойман подозреваемый в убийстве в центре Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
48-летний житель Перми задержан по подозрению в убийстве на центральном рынке Фото:

В Перми сотрудниками следственного комитета задержан ранее судимый 48-летний житель Перми. Его подозревают в убийстве 62-летнего пермяка на центральном рынке 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что в дневное время 26 мая 2021 года подозреваемый на территории центрального рынка в ходе ссоры нанес потерпевшему удар ножом в грудную клетку», — сообщает сайт СУ СКР по Пермскому краю. Подозреваемого в совершении преступления задержали.

Конфликт между мужчинами произошел днем 26 мая. Убийца нанес жертве несколько ударов ножом. Потерпевшему вызвали скорую помощь, но он скончался в больнице. СК продолжает расследование с целью сбора доказательств вины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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