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Синоптики предупреждают жителей ХМАО об ухудшении погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Карчевская роща. Курган, непогода, плохая погода, дождь
В ХМАО ожидается дождливая неделя и грозы Фото:

В ХМАО ожидается сильный дождь с грозой, а также порывы ветра до 17 м/с. Об этом рассказали в гидрометцентре ХМАО.

«Ночью 01 июня местами по восточной половине ХМАО ожидается сильный дождь с грозой. Днем в северо-западных районах порывы ветра 15 — 17 м/с», — сказано на сайте гидрометцентра.

  • По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение семи дней средняя температура в Ханты-Мансийске составит от +9 до +11 градусов. Всю неделю ожидается преимущественно пасмурная погода. В конце недели синоптики прогнозируют непрерывные дожди.
  • В Сургуте также будет пасмурная и дождливая погода. Средняя температура днем составит 10-13 градусов тепла. В течение всей недели ожидается переменные дожди, а ночью похолодание до 2 — 3 градусов тепла. В среду и в пятницу с порывами ветра до 15 м/с.
  • В Нижневартовске ожидается дождливая неделя с порывами ветра до 16 м/с. В понедельник и пятницу синоптики ожидают грозу и сильный дождь. На неделе средняя температура днем составит от +10 до +13 градусов.

Ранее URA.RU писало, что ученый предсказал жаркое лето на Урале и в Сибири. По прогнозу синоптиков, жаркая весна в Сибири и на Урале сменится не менее жарким летом.

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