Экс-замминистра России не пустят в ГД после челябинских праймериз

Станислав Наумов сам отрезал себе путь к отступлению, подписав соотвествующее обязательство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Проигравший челябинские праймериз «Единой России» бывший замглавы Минопромторга Станислав Наумов не сможет баллотироваться в Госдуму от другой партии. Об этом заявили URA.RU в региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования.

«В заявлении, которое подает участник праймериз, прописано обязательство не выдвигаться в Госдуму от другой партии в случае неудачи на предварительном голосовании», — прокомментировали ситуацию URA.RU в региональном оргкомитете. В разговоре с URA.RU Наумов признал, что вынужден скорректировать стратегию избирательной кампании с учетом этого обстоятельства. «Я, несомненно, продолжу борьбу за мандат депутат Госдумы. Пока ищу варианты», — заявил он корреспонденту. Однако в этот раз он не стал утверждать, что связывает свои планы с поддержкой какой-либо партии.

«По большому счету, другие партии не подписывали с ЕР соглашения, что не будут принимать перебежчиков. Если Наумов примкнет к иной политической силе, это просто останется на его совести», — добавил также URA.RU источник в ЕР.

Уроженец Челябинской области Станислав Наумов заявил об участии в праймериз неожиданно для региональной организации ЕР, делавшей ставку на другого кандидата — действующего депутата Госдумы Виталия Бахметьева. Праймериз начались 24 мая, а два дня спустя Наумов подал заявление о желании сняться с выборов. Однако его фамилия осталась в бюллетене предварительного голосования: с момента старта праймериз отказаться от участия уже невозможно. Наумов считается человеком бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко.