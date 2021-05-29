В Челябинской области подводят итоги праймериз

В 20 часов 30 мая -завершился праймериз челябинской ЕР Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму от Челябинской области к 20 часам 30 мая проголосовали более 150 тысяч человек. Об этом URA.RU сообщили в оргкомитете по проведению праймериз. Данные голосования будут известны позже.

«Зарегистрировалось более 200 тысяч выборщиков. Проголосовали более 150 тысяч», -заявили в оргкомитете. Источник в ЕР пояснил, что верхняя планка, которая была спущена из Москвы, составляла 312 тысяч выборщиков, 12% от населения. «Но и этот результат неплохой, — пояснил инсайдер. — В 23 часа будет селекторное совещание с ЦИК ЕР по всей стране».

Всего было подано 198 заявлений. К голосованию допустили 135 человек, из них 70 по спискам ЕР и 65 по одномандатным округам. Праймериз проходили спокойно в трех из пяти округов. В Челябинском округе перед самым голосованием был снят с праймериз за нарушение партийной дисциплины депутат гордумы Илья Мительман. В Магнитогорском округе уже в ходе голосования подал заявление о снятии бывший замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов, но его фамилия так и осталась в бюллетенях.

Из-за пандемии COVID-19 праймериз проходили в онлайн-режиме. Победители должны получить поддержку ЕР на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Кандидатов утвердят на съезде ЕР 19 июня. Партийные списки в регионе возглавит губернатор Алексей Текслер.