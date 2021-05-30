Григорий Матвийчук и Данил Кравчук стали лидерами региональных праймериз ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общественник Григорий Матвийчук и предприниматель Данил Кравчук неожиданно выбились в лидеры праймериз «Единой России» в думу Сургута на одномандатных округах №9 и 25 по итогам подсчета голосов избирателей на участках. Им противостояли представители крупных корпораций — профсоюзные лидеры компаний «Газпром трансгаз Сургут» и сургутского отделения Свердловской железной дороги Владимир Собарь и Эмилия Трапезникова. Об этом URA.RU сообщил источник из партии «Единая Россия».

«Матвийчук набрал больше голосов избирателей, чем профсоюзный лидер газовиков Собарь на одномандатном округе №9. А за Кравчука активнее, чем за Трапезникову голосовали в микрорайоне железнодорожников. Но все окончательные итоги станут понятны после того, как станут известны результаты онлайн-голосования. Но сургутские единороссы предварительно делали ставку на этих округах на представителей крупных корпораций», — сообщил инсайдер.

Матвийчук в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о том, что он набрал больше голосов на счетном участке, чем его конкуренты: «Да, это так. Еще я являюсь участником праймериз в думу Сургутского района. Но там результате мне неизвестны». В пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут» отказались от комментариев до официального опубликования результатов праймериз «Единой России».

Кравчук в общении с журналистом агентства заявил, что считает достигнутый результат на избирательном округе №25 заслуженным. «Я начал избирательную кампанию еще в декабре. Всю жизнь здесь живу, шесть лет проработал в РЖД. Также занимаюсь общественной деятельностью. Все это дает результаты». Дозвониться до его конкурента Трапезниковой и главы исполкома «Единой России» в ХМАО Александра Зеленского не удалось, они не ответили на телефонный звонок.