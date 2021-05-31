Медведев предложил расширить туристические льготы

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Туристические льготы для детей хотят расширить Фото:

Предлагается сделать туристический кешбэк для детей ежегодным. Об этом рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

«Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», — цитирует ТАСС Медведева. Он сообщил, что одно из поручений президента России Владимира Путина — возвращать этим летом часть средств на оплату детского отдыха и оздоровления.

Ранее в Ростуризме сообщили, как получить кешбэк на путевку в летний лагерь. Родители могут вернуть 50% от стоимость путевки в детский лагерь. В Ростуризме сообщили, что программа действует с 25 мая по 31 августа, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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