Медведев предложил расширить туристические льготы

Туристические льготы для детей хотят расширить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предлагается сделать туристический кешбэк для детей ежегодным. Об этом рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

«Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», — цитирует ТАСС Медведева. Он сообщил, что одно из поручений президента России Владимира Путина — возвращать этим летом часть средств на оплату детского отдыха и оздоровления.

Ранее в Ростуризме сообщили, как получить кешбэк на путевку в летний лагерь. Родители могут вернуть 50% от стоимость путевки в детский лагерь. В Ростуризме сообщили, что программа действует с 25 мая по 31 августа, пишет телеканал 360.