Новый замглавы пермского УФСИН получил первые задачи

Первому замначальника УФСИН Прикамья поручено курировать оперативную работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый заместитель начальника Управления ФСИН по Пермскому краю Самир Бабаев в новой должности будет курировать направление по оперативной работе в ведомстве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

«Бабаев в должности первого зама курирует направление по оперативной работе ГУ ФСИН Прикамья», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что у нового замначальника ведомства большой опыт работы в уголовно-исполнительной системе: «до этого Бабаев был начальником ОИК-11 (объединение исправительных колоний) в Ныробе».

Должность первого замначальника пермских тюрем оставалась вакантной после увольнения Андрея Волотовского в конце декабря 2020 года. До официального назначения Бабаев являлся первым заместителем главы УФСИН Прикамья в статусе «исполняющий обязанности».