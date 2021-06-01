01 июня 2021
31 мая 2021

Новый замглавы пермского УФСИН получил первые задачи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, совещание, руки за спиной, парадная форма, силовики, сотрудники уфсин
Первому замначальника УФСИН Прикамья поручено курировать оперативную работу Фото:

Первый заместитель начальника Управления ФСИН по Пермскому краю Самир Бабаев в новой должности будет курировать направление по оперативной работе в ведомстве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

Новость по теме
У начальника пермских тюрем появился пятый заместитель

«Бабаев в должности первого зама курирует направление по оперативной работе ГУ ФСИН Прикамья», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что у нового замначальника ведомства большой опыт работы в уголовно-исполнительной системе: «до этого Бабаев был начальником ОИК-11 (объединение исправительных колоний) в Ныробе».

Должность первого замначальника пермских тюрем оставалась вакантной после увольнения Андрея Волотовского в конце декабря 2020 года. До официального назначения Бабаев являлся первым заместителем главы УФСИН Прикамья в статусе «исполняющий обязанности».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...