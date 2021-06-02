В руководство «Роснефти» вошла экс-министр Австрии. На ее свадьбе гулял Путин

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Виды, здания, министерства. Москва, роснефть, логотип
Карин Кнайсль, у которой на свадьбе побывал Путин, вошла в совет директоров крупнейшей российской компании Фото:

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль избрана в новый состав совета директоров нефтегазовой компании «Роснефть». Несколько лет назад на свадьбе экс-главы австрийского МИДа побывал президент России Владимир Путин.

Информация о том, что Кнайсль выдвинут в состав совета директоров «Роснефти», появилась в марте 2021 года. «Акционеры избрали новый состав совета директоров в количестве 11 человек, в который вошли: Карин Кнайсль — доктор права, бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики, независимый директор», — указано на сайте «Роснефти».

В 2018 году Карин Кнайсль вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На свадьбе экс-министра Австрии присутствовал Владимир Путин, которого Кнайсль пригласила «почти случайно». На празднике дипломат станцевала с российским лидером. Кнайсль хорошо отозвалась о Путине, пишет RT. Через год после свадьбы бывший министр обвинила своего мужа в побоях, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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