Главврач станции скорой помощи уходит в правительство ХМАО

Главврач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин идет на повышение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный врач Нефтеюганской городской станции скорой медицинской помощи Александр Мошкин уходит в отставку. Руководитель медучреждения будет работать в правительстве ХМАО. Об этом URA.RU рассказал сам Мошкин.

«Я увольняюсь по собственному желанию. Проводился конкурс в резерв на должность начальника управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения ХМАО. Я его прошел и теперь планирую выходить работать на ту должность», — добавил главврач.

С Мошкином расторгнут трудовой договор на заседании правительства ХМАО с 4 июня. Временное исполнение обязанностей главврача медучреждения с 5 июня возложат на заместителя руководителя по медицинской части Ирину Сковбель.

Ранее URA.RU писало, что в одной из крупнейших больниц ХМАО произошли кадровые изменения. В медучреждение назначили нового руководителя.