03 июня 2021
02 июня 2021

Главврач станции скорой помощи уходит в правительство ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Главврач Нефтеюганской станции скорой помощи  Александр Мошкин идет на повышение Фото:

Главный врач Нефтеюганской городской станции скорой медицинской помощи Александр Мошкин уходит в отставку. Руководитель медучреждения будет работать в правительстве ХМАО. Об этом URA.RU рассказал сам Мошкин.

«Я увольняюсь по собственному желанию. Проводился конкурс в резерв на должность начальника управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения ХМАО. Я его прошел и теперь планирую выходить работать на ту должность», — добавил главврач.

С Мошкином расторгнут трудовой договор на заседании правительства ХМАО с 4 июня. Временное исполнение обязанностей главврача медучреждения с 5 июня возложат на заместителя руководителя по медицинской части Ирину Сковбель.

Ранее URA.RU писало, что в одной из крупнейших больниц ХМАО произошли кадровые изменения. В медучреждение назначили нового руководителя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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