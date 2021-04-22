Назначен новый руководитель одной из крупнейших больниц ХМАО

Денис Третьяков вступит в должность врио главного врача 26 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым временно исполняющим обязанности главного врача «Нижневартовской окружной детской больницы» назначен Денис Третьяков. Он вступит в должность 26 апреля. Решение об этом было принято на заседании регионального правительства.

«Возложить временное исполнение обязанностей главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Нижневартовская окружная клиническая детская больница“ на заместителя руководителя по качеству медицинской помощи Третьякова Дениса Сергеевича с 26 апреля 2021 года», — сказано в документе. Распоряжение опубликовано на сайте правительства ХМАО.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что решение назначить нового врио главврача было связано с необходимостью усилить команду руководителей больницы. «Денис Третьяков имеет хороший 8-летний опыт заведования отделением детской реанимации, а также многолетний опыт работы руководителем детской службой анестезиологии и реанимации всей Тюменской области», — прокомментировал агентству директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский.

Сейчас детской окружной больницей руководит Татьяна Болоцкая. Она вступила в должность с приставкой врио в феврале 2021 года после того, как с Олегом Юлдашевым, который был главврачом медучреждения 9 лет, прекратил трудовой договор.