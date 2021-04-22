22 апреля 2021

Назначен новый руководитель одной из крупнейших больниц ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Денис Третьяков вступит в должность врио главного врача 26 апреля Фото:

Новым временно исполняющим обязанности главного врача «Нижневартовской окружной детской больницы» назначен Денис Третьяков. Он вступит в должность 26 апреля. Решение об этом было принято на заседании регионального правительства.

«Возложить временное исполнение обязанностей главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Нижневартовская окружная клиническая детская больница“ на заместителя руководителя по качеству медицинской помощи Третьякова Дениса Сергеевича с 26 апреля 2021 года», — сказано в документе. Распоряжение опубликовано на сайте правительства ХМАО.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что решение назначить нового врио главврача было связано с необходимостью усилить команду руководителей больницы. «Денис Третьяков имеет хороший 8-летний опыт заведования отделением детской реанимации, а также многолетний опыт работы руководителем детской службой анестезиологии и реанимации всей Тюменской области», — прокомментировал агентству директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский.

Сейчас детской окружной больницей руководит Татьяна Болоцкая. Она вступила в должность с приставкой врио в феврале 2021 года после того, как с Олегом Юлдашевым, который был главврачом медучреждения 9 лет, прекратил трудовой договор.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...