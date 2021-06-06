Ребенок два дня провел в тайге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Девятилетний ребенок, потерявшийся в лесу 4 июня во время спуска с горы в районе базы «Крив» под Североуральском (Свердловская область), рассказал подробности происшествия. По словам мальчика, на вершине горы начался сильный ветер, и он отпросился спуститься чуть ниже.

«Я спустился, внизу ждал — никого не было. Полез обратно — никого не было. Я сидел внизу очень долго. Потом пошел в лес. Я лежал очень долго, потом услышал, что кто-то кричит мое имя. Сначала подумал, что мне показалось, но начал откликаться. Стоял на том же месте, и меня нашли», — сообщил мальчик представителям следственного управления СКР по Свердловской области. Запись интервью размещена в официальном аккаунте СКР на YouTube. В данный момент ребенок чувствует себя нормально, за исключением боли от укусов насекомых.

Мальчик из Челябинской области потерялся в уральской тайге 4 июня при совершении подъема на Уральский хребет. Он был в незарегистрированной туристической группе вместе с отцом. Ребенка нашли живым и здоровым. Мальчика уже передали отцу, пишет RT. Всего в спасательной операции были задействованы 192 человека — волонтеры, сотрудники МЧС, полицейские и охотники. Над лесом летали два вертолета и дроны с тепловизорами; в поисках участвовала 41 единица спецтехники, приводит подробности « Царьград» .