Спасенный в уральской тайге мальчик рассказал, как сумел выжить. Видео

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, облака, небо, заповедник, природа, тайга, горы, нп зюраткуль
Ребенок два дня провел в тайге Фото:

Девятилетний ребенок, потерявшийся в лесу 4 июня во время спуска с горы в районе базы «Крив» под Североуральском (Свердловская область), рассказал подробности происшествия. По словам мальчика, на вершине горы начался сильный ветер, и он отпросился спуститься чуть ниже.

«Я спустился, внизу ждал — никого не было. Полез обратно — никого не было. Я сидел внизу очень долго. Потом пошел в лес. Я лежал очень долго, потом услышал, что кто-то кричит мое имя. Сначала подумал, что мне показалось, но начал откликаться. Стоял на том же месте, и меня нашли», — сообщил мальчик представителям следственного управления СКР по Свердловской области. Запись интервью размещена в официальном аккаунте СКР на YouTube. В данный момент ребенок чувствует себя нормально, за исключением боли от укусов насекомых.

Мальчик из Челябинской области потерялся в уральской тайге 4 июня при совершении подъема на Уральский хребет. Он был в незарегистрированной туристической группе вместе с отцом. Ребенка нашли живым и здоровым. Мальчика уже передали отцу, пишет RT. Всего в спасательной операции были задействованы 192 человека — волонтеры, сотрудники МЧС, полицейские и охотники. Над лесом летали два вертолета и дроны с тепловизорами; в поисках участвовала 41 единица спецтехники, приводит подробности «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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