В Челябинске посчитали цену выпускных для школьников

Родители выпускников 2020 года из-за пандемии смогли сэкономить, но теперь челябинцев ждут солидные траты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возобновившиеся после пандемии выпускные вечера обойдутся семьям челябинских школьников от семи до 15 тысяч рублей. Такие суммы назвали родители, опрошенные корреспондентами URA.RU.

«У нас, в 80-й гимназии, все серьезно. С одного ребенка причитается 10 тысяч рублей, с каждого родителя, желающего присутствовать, еще 4 тысячи. В сумму входят подарки учителям, шары и прочее оформление, ресторан в „Березке“ на улице Лесопарковая на всю ночь до утра», — рассказала URA.RU мать 11-классника Елена.

«Мы заплатили 13,5 тысячи рублей. На выпускной пойдем втроем: мы с папой и дочка. В стоимость входит меню, развлекательная программа и аренда банкет-холла Grand Royal на озере Смолино», — говорит жительница Челябинска Наталья.

Цена прощальных вечеров для выпускников девятых классов практически не различается с вечеринками для 11-классников. «Гимназия №1. Все, что связано с официальной церемонией, обойдется в тысячу рублей. Еще 6,5 тысячи — „на погулять“», — говорит челябинка Наталья.

При этом все опрошенные признали, что можно было бы уложиться и в меньшие суммы. «Школа как таковая тут ни при чем. Решает, где провести выпускной и сколько это будет стоить, родительский актив. Если там подбираются обеспеченные мамы, это выливается в соответствующие суммы. Остальные просто идут на поводу», — резюмировала еще одна жительница Челябинска Юлия.