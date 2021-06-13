Пермские власти готовы доплачивать за полеты в Махачкалу и Омск

Рейсы из Перми в Астрахань, Красноярск, Томск, Мурманск, Махачкалу и Омск планируют субсидировать Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский минтранс ищет авиакомпании, которые будут летать из Перми в шесть российских городов. В пресс-службе ведомства рассказали URA.RU, что новые рейсы будут субсидироваться из регионального бюджета.

«Министерством транспорта Пермского края ведутся переговоры с авиакомпаниями по вопросу подачи заявок в Росавиацию по маршрутам Астрахань, Красноярск, Томск, Мурманск, Махачкала, Омск», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Перелеты по данным направлениям планируют включить в программу софинансирования уже в 2021 году.

В минтрансе уточнили, что в мае Росавиация уже рассматривала заявки от авиакомпаний по данным направлениям. «Маршруты в итоге не были включены в перечень субсидируемых», — уточнили там.

URA.RU рассказывало, что «Аэрофлот» в июне запустит прямое авиасообщение Перми с Геледжиком. Также из Перми две авиакомпании начали совершать прямые перелеты в Египет.