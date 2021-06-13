13 июня 2021
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Пермские власти готовы доплачивать за полеты в Махачкалу и Омск

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Рейсы из Перми в Астрахань, Красноярск, Томск, Мурманск, Махачкалу и Омск планируют субсидировать Фото:

Пермский минтранс ищет авиакомпании, которые будут летать из Перми в шесть российских городов. В пресс-службе ведомства рассказали URA.RU, что новые рейсы будут субсидироваться из регионального бюджета.

«Министерством транспорта Пермского края ведутся переговоры с авиакомпаниями по вопросу подачи заявок в Росавиацию по маршрутам Астрахань, Красноярск, Томск, Мурманск, Махачкала, Омск», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Перелеты по данным направлениям планируют включить в программу софинансирования уже в 2021 году.

В минтрансе уточнили, что в мае Росавиация уже рассматривала заявки от авиакомпаний по данным направлениям. «Маршруты в итоге не были включены в перечень субсидируемых», — уточнили там.

URA.RU рассказывало, что «Аэрофлот» в июне запустит прямое авиасообщение Перми с Геледжиком. Также из Перми две авиакомпании начали совершать прямые перелеты в Египет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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