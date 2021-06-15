Свердловский губернатор поменял планы ради Симановского

Евгений Куйвашев примет собеседника в резиденции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил встречу основателю торговой компании «Сима-ленд» Андрею Симановскому. Беседа, которая состоится 16 июня, появилась в планах главы региона неожиданно, сообщил URA.RU источник, знакомый с графиком Куйвашева.

«Губернатор в резиденции встретится с Симановским. Это будет сегодня ближе к вечеру», — поделился собеседник агентства. Точная тема разговора пока неизвестна, однако, по предположению инсайдера, речь пойдет о взаимном сотрудничестве: «Куйвашеву важно показать, что помогать [региону] готовы не только УГМК, РМК, „Ренова“ и другие».

Кроме того, в среду у губернатора запланирована еще одна встреча — во второй половине дня он побеседует с новым генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом. Утром Куйвашев выступает с докладом перед депутатами заксобрания.

Летом 2020 года Куйвашев присвоил Симановскому звание почетного гражданина Свердловской области. Бизнесмена отметили за достижения в сфере социально-экономического развития региона.