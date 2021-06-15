15 июня 2021

Свердловский губернатор поменял планы ради Симановского

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев примет собеседника в резиденции Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил встречу основателю торговой компании «Сима-ленд» Андрею Симановскому. Беседа, которая состоится 16 июня, появилась в планах главы региона неожиданно, сообщил URA.RU источник, знакомый с графиком Куйвашева.

«Губернатор в резиденции встретится с Симановским. Это будет сегодня ближе к вечеру», — поделился собеседник агентства. Точная тема разговора пока неизвестна, однако, по предположению инсайдера, речь пойдет о взаимном сотрудничестве: «Куйвашеву важно показать, что помогать [региону] готовы не только УГМК, РМК, „Ренова“ и другие».

Кроме того, в среду у губернатора запланирована еще одна встреча — во второй половине дня он побеседует с новым генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом. Утром Куйвашев выступает с докладом перед депутатами заксобрания.

Летом 2020 года Куйвашев присвоил Симановскому звание почетного гражданина Свердловской области. Бизнесмена отметили за достижения в сфере социально-экономического развития региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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