В Перми под суд пошла компания, работавшая против Минобороны РФ

Пермское УФАС будет судить за рекламу «Призыва Нет» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермское управление Федеральной Антимонопольной Службы возбудило дело в отношении омской компании ООО «Медицинско-правовая компания», которая занимается медицинской и юридической помощи призывникам. Компания является рекламодателем «Призыва нет», из-за рекламы которого было возбуждено дело. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Пермском УФАС России.

«В рекламе компания „ПризываНет“ предлагала помощь в освобождении от службы в армии за определенную денежную сумму. В силу п. 1 ч.4 ст. 5 Федерального закона „О рекламе“ реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий», — сообщает Пермское УФАС.

Антимонопольная служба ссылается на то, что военный билет выдает только военный комиссариат и, что другим организациям запрещено участвовать в процедуре оформления и выдачи военных билетов гражданам России. В отношении «Медицинско-правовой компании» возбуждено дело по признаку нарушения ч.1 п. 4 ст. 5 Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 9 июля 2021 года. В случае, если омская компания проиграет, ей грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.