Ройзман привился от коронавируса

Евгений Ройзман вакцинировался препаратом «КовиВак» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 25 июня вакцинировался препаратом «КовиВак». Об этом он рассказал во время разговора с URA.RU.

«Сегодня сделал прививку от коронавируса», — рассказал Ройзман в разговоре с агентством. Он подтвердил, что вакцинировался препаратом «КовиВак».

Журналист задал вопрос, почему политик выбрал именно эту вакцину. «Что было, тем и привился», — кратко ответил Ройзман. При этом он не уточнил, в какой из городских больниц ему удалось получить вакцину.

Ранее ученые заявляли, что препарат «КовиВак» подходит для вакцинации всех категорий россиян, включая детей. Данная вакцина поступила в Свердловскую область 3 июня. По словам создателей препарата, вакцина не имеет побочных эффектов и противопоказаний.