24 июня 2021

Ройзман привился от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Евгений Ройзман вакцинировался препаратом «КовиВак» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 25 июня вакцинировался препаратом «КовиВак». Об этом он рассказал во время разговора с URA.RU.

«Сегодня сделал прививку от коронавируса», — рассказал Ройзман в разговоре с агентством. Он подтвердил, что вакцинировался препаратом «КовиВак».

Журналист задал вопрос, почему политик выбрал именно эту вакцину. «Что было, тем и привился», — кратко ответил Ройзман. При этом он не уточнил, в какой из городских больниц ему удалось получить вакцину.

Ранее ученые заявляли, что препарат «КовиВак» подходит для вакцинации всех категорий россиян, включая детей. Данная вакцина поступила в Свердловскую область 3 июня. По словам создателей препарата, вакцина не имеет побочных эффектов и противопоказаний.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...