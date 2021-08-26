«Уральские авиалинии» получили штраф за трудоустройство силовика

Перевозчик нарушил требования антикоррупционного законодательства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» нарушила антикоррупционное законодательство, приняв на работу экс-сотрудника линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок по прежнему месту его службы», — сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой суд оштрафовал перевозчика на 100 тысяч рублей. По представлению Уральского транспортного прокурора, трудовой договор с бывшим сотрудником полиции был расторгнут.

Как сообщало URA.RU, ранее авиакомпанию «Уральские авиалинии» признали худшей в мире по пунктуальности. В сравнении участвовали 150 крупнейших авиакомпаний мира.