26 августа 2021

«Уральские авиалинии» получили штраф за трудоустройство силовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Перевозчик нарушил требования антикоррупционного законодательства Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» нарушила антикоррупционное законодательство, приняв на работу экс-сотрудника линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок по прежнему месту его службы», — сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой суд оштрафовал перевозчика на 100 тысяч рублей. По представлению Уральского транспортного прокурора, трудовой договор с бывшим сотрудником полиции был расторгнут.

Как сообщало URA.RU, ранее авиакомпанию «Уральские авиалинии» признали худшей в мире по пунктуальности. В сравнении участвовали 150 крупнейших авиакомпаний мира.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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