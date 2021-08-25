Челябинец зайцем проехал две тысячи километров ради отдыха в Сочи

«Зайца» сняли с грузового поезда за 200 км до родного города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сняли с грузового поезда жителя Магнитогорска, который возвращался с палаткой с отдыха в Сочи. Как объяснил мужчина полиции, он две недели бесплатно ехал домой на товарных составах, сообщили URA.RU в Южно-Уральском линейном управлении МВД на транспорте.

«Сообщение, что на автосцепке между вагонами грузового состава, проехавшего через станцию Кисегач, находится посторонний мужчина, поступило в дежурную часть 24 августа. На станции Чебаркуль 28-летнего магнитогорца, которые ехал на сцепке между двумя последними вагонами, сняли с поезда. С его слов, таким опасным способом он добирался до дома из Сочи, где отдыхал. При себе у него были сумка с вещами и палатка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как пояснил мужчина, из Сочи он выехал еще 8 августа. В итоге его путешествие растянулось на две недели, за которые он зайцем проехал на товарняках порядка двух тысяч километров. Оформленный на него административный протокол по ч.1 ст. 11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте) предполагает выплату штрафа в размере 100 рублей.