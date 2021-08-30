В Кремле объяснили, зачем России нужны новые города

Новые города будут строиться одновременно с развитием существующих центров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительство новых городов в Сибири необходимо для дальнейшего развития России. При этом у российских властей сохраняется приоритет на улучшение качества жизни в существующих центрах, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, и то, и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров — это постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Но, безусловно, развитие страны требует появления и новых центров и городов. В этом плане инициатива [министра обороны РФ] Сергея Шойгу представляется очень важной», — сказал Песков.

Ранее Сергей Шойгу предложил построить в Сибири от трех до пяти новых крупных городов, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами. Высокопоставленный источник URA.RU из Хакасии рассказал, что первый новый город с большой вероятностью будет основан на идее создания Электрограда в Минусинской котловине. При этом полпред президента в УрФО Владимир Якушев 28 августа заявил, что в округе нужно развивать существующие города, которые сложились исторически. Он назвал это задачей номер один.