Почти сотня БПЛА атаковала Россию

Почти сотня БПЛА атаковали Россию
Ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Согласно официальным данным, 60 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, остальные 33 — на других направлениях.
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