В Кремле отреагировали на поездку Зеленского в США

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, поднятая рука, два перста, зеленский владимир
Владимир Зеленский во вторник прилетел в Вашингтон Фото:

Россия не вправе вмешиваться в отношения США и Украины. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поездку лидера Украины Владимира Зеленского в США.

«Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств США и Украины. Мы очень внимательно отслеживаем результаты поездки. США могут использовать свое влияние на Зеленского, чтобы побудить его идти по пути реализации минских договоренностей и тех, которые были позднее приняты в Париже, и отказаться от тех действий, которые способны нанести сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла, так он ответил на вопрос об ожиданиях Кремля от встречи президентов Украины и США.

Глава Украины прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, встреча пройдет 1 сентября, пишет сайт MK.RU. Помимо встречи запланирован ряд мероприятий с чиновниками США и подписание документов, передает RT.

Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев ранее заявил, что Байден даст домашнее задание Зеленскому по борьбе с коррупцией и деолигархизацией. По его словам, лидеры стран могут обсудить на встрече Донбасс и «Северный поток — 2».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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