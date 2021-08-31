Аналитик рассказал о домашнем задании Байдена Зеленскому

Владимир Зеленский встретится с президентом США Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент США Джо Байден задаст лидеру Украины Владимиру Зеленскому домашнее задание по борьбе с коррупцией и деолигархизацией. Об этом заявил руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Что он [Зеленский] может привезти из США? Я думаю, что очередное домашнее задание по борьбе с коррупцией и деолигархизацией, прежде всего имеется ввиду Игорь Коломойский, поскольку США подозревают, что с Коломойским борьба только имитируется, а для них он — это маркер», — цитирует РИА «Новости» Андрея Золотарева.

По его словам, США потребуют дальнейших реформ судебной системы и реформы Службы безопасности Украины. Золотарев предположил, что Зеленский привезет инвестиционные предложения, потому что планируется поездка в Калифорнию. Он считает, что Байден и Зеленский обсудят на встрече Донбасс и газопровод «Северный поток — 2», передает «Федеральное агентство новостей». Президенты обсудят замороженный процесс переговоров контактной группы и переговоры в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция) по Донбассу в контексте возможной помощи США.

Ранее Зеленский прилетел в Вашингтон для встречи с Байденом. Переговоры переносили уже два раза, изначально они были запланированы на 30 августа. Встречу перенесли из-за ситуации в Афганистане, пишут «Дни.ру».