В соцсетях не одобряют путинские выплаты силовикам. «Продукты еще подорожают»

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Новые выплаты могут спровоцировать рост инфляции, уверены некоторые россияне Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, силовикам и курсантам в размере 15 тысяч рублей. Произвести выплаты планируется в сентябре.

Пользователи интернета стали обсуждать в соцсетях решение главы государства. Некоторые россияне возмущаются, что военные не являются нуждающейся категорией населения. Другие шутят о намерении оперативно стать военным для получения финансовой поддержки. URA.RU собрало самые интересные комментарии о выплатах силовикам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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