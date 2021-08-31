Новые выплаты могут спровоцировать рост инфляции, уверены некоторые россияне
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, силовикам и курсантам в размере 15 тысяч рублей. Произвести выплаты планируется в сентябре.
Пользователи интернета стали обсуждать в соцсетях решение главы государства. Некоторые россияне возмущаются, что военные не являются нуждающейся категорией населения. Другие шутят о намерении оперативно стать военным для получения финансовой поддержки. URA.RU собрало самые интересные комментарии о выплатах силовикам.
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