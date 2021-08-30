Экс-сотрудница засудила магазин бывшего пермского губернатора

Бывшая сотрудница «Семьи» по суду получит от работодателя 50 тысяч рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Бывшая сотрудница магазина «Семья» Татьяна Першина отсудила у работодателя 50 тысяч рублей из-за увольнения. По данным ГАС «Правосудие», магазин экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова заключил в суде со своей бывшей сотрудницей мировое соглашение.

«Першина Т.И. отказывается от своих исковых требований к ответчику ООО „Новая Семья“ в полном объеме. По встречному исковому заявлению ООО „Новая Семья“ отказывается от исковых требований к Першиной Т.И. в полном объеме», — сказано в определении Пермского краевого суда.

Также ООО «Новая Семья» изменило формулировку основания увольнения Першиной. Вместо «по утрате доверия» в трудовой книжке женщины будет записано «по инициативе работника». Одновременно с этим экс-работодатель согласился заплатить женщине 50 тысяч рублей в качестве компенсации.

При этом изначально Свердловский районный суд Перми отказал Першиной в удовлетворении исковых требований (на сумму 407 тысяч рублей), а встречный иск «Семьи» (на 24 тысячи рублей) удовлетворил. Женщина в иске просила суд изменить основания увольнения, а также компенсировать вынужденный прогул и моральный вред. Поводом для обращения стал незаконный, по мнению истицы, перевод на другую должность и лишение премии за 2020 год.

URA.RU рассказывало, что Чиркунов продал «Ленте» сеть своих магазинов «Семья». Сделка после одобрения ФАС России завершилась в конце августа 2021 года.