30 августа 2021

Mузыкант Noize MC отменил концерт в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт
Концерт Noize MC должен был состояться в Перми 15 октября Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российский хип-поп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) отменил концерт в Перми, запланированный на 15 октября. На официальном сайте артиста Пермь не значится списке городов, где проходит гастрольный тур. Музыкант пояснил, что вынужден отменить концерт из-за индивидуальных проблем со здоровьем и коронавирусных ограничений. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».

«Врачи настоятельно рекомендуют поберечь себя в течение как можно более продолжительного времени. Боюсь, на этот раз мне придется к ним прислушаться. Помимо моих индивидуальных проблем, есть и другая причина — по-прежнему неослабевающие ограничения, связанные с COVID-19 в отдельно взятых регионах России», — сообщил Noize MC.

Он также добавил, что приобретенные на концерт в Перми билеты будут действительны в других городах, где выступит музыкант: Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, можно оформить возврат купленных билетов. URA.RU писало, что в Перми и крае продолжают действовать ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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