Mузыкант Noize MC отменил концерт в Перми

Концерт Noize MC должен был состояться в Перми 15 октября Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский хип-поп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) отменил концерт в Перми, запланированный на 15 октября. На официальном сайте артиста Пермь не значится списке городов, где проходит гастрольный тур. Музыкант пояснил, что вынужден отменить концерт из-за индивидуальных проблем со здоровьем и коронавирусных ограничений. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».

«Врачи настоятельно рекомендуют поберечь себя в течение как можно более продолжительного времени. Боюсь, на этот раз мне придется к ним прислушаться. Помимо моих индивидуальных проблем, есть и другая причина — по-прежнему неослабевающие ограничения, связанные с COVID-19 в отдельно взятых регионах России», — сообщил Noize MC.

Он также добавил, что приобретенные на концерт в Перми билеты будут действительны в других городах, где выступит музыкант: Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, можно оформить возврат купленных билетов. URA.RU писало, что в Перми и крае продолжают действовать ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса.