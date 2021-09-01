Жители в ХМАО жалуются на пробки из-за недостроенного перекрестка

В Нижневартовске ремонтные работы ведутся сразу на трех крупных участках дорог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Нижневартовска жалуются на огромные пробки из-за затянувшегося ремонта на перекрестках сразу нескольких улиц. Своим негодованием они поделились в социальных сетях.

«Уже который месяц не могут доделать перекресток Ханты-Мансийская — Профсоюзная, из-за чего пропускная способность улицы еще меньше стала. А сейчас начался учебный год, количество транспорта на дороге увеличилось. Аналогичная проблема на перекрестке улиц Ханты-Мансийская — Ленина», — пишет Тимур Камалиев в паблике «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте».

«С июля начали ремонт, до сих пор не доделали, пробки ужасные, в этом году так долго дороги в порядок приводят», — согласилась Елена Медведко. Официальный представитель властей Нижневартовска в соцсетях заверил, что по графику ремонт должны завершить до 30 сентября на всех ремонтируемых участках. «Понимаем, что ремонт затянулся. Однако проектные сроки не нарушены. До конца сентября ремонт должны завершить», — ответили власти города.

Ранее URA.RU писало, что дорожники устроили огромную пробку в центре Сургута. Тогда жители Сургута возмущались огромными пробками на кольце возле головного офиса «Сургутнефтега» из-за дорожных работ.

Пробка на перекрестке улиц Ханты-Мансийская — Профсоюзная в Нижневартовске Тимур Камалиев